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İnegöl Kudüs İçin Tek Yürek

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İnegöl Kudüs İçin Tek Yürek
ABD'nin Mescid-i Aksâ'nın bulunduğu Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de büyük tepki çekti.

ABD'nin Mescid-i Aksâ'nın bulunduğu Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de büyük tepki çekti.

Türkiye genelinde Müslümanlar sokağa dökülürken, İnegöl'de cuma namazının ardından binlerce insan İsrail ve ABD'ya öfke kustu. Tepki açıklamasına Belediye Başkanı Alper Taban, Partilerin başkan ve yöneticileri, kurum ve kurulu müdürleri ile bin civarında İnegöllü katıldı. İHH İnegöl Şube Başkanı İlhan Tatlı, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiğini ilan etmesi, elçiliğini taşıma kararı, İsrail'in bütün Filistin'i işgal etme plan ve kararının bir parçasıdır. 1995'te ABD bu kararı almış ve sürekli Filistin'e ve İslam dünyasına karşı kılıç gibi tehdit olarak kullanmaktadır. Çok manidar bir tarihte Kudüs'ün Müslümanların elinden çıkmasının 100. yıldönümünde bu karar uygulamaya konmuştur. Bu hareket basit bir hareket değil, Siyonizm ve Emperyalizm ortaklığının oldukça sistematik ve iyi planlanmış bir hareketidir. ABD'nin Filistin davasında görüntüde tarafsız olma vasfını da bitirmiştir. ABD İsrail'le aynı statüde işgalin tarafı olmuştur. İsrail'in Filistin ve Kudüs'te varlığı gayri meşrudur. Varlık sebebi işgaldir ve işgal devam etmektedir. İsrail'in işgali ulusal ve uluslararası hiçbir hukukta onaylanmış değildir, onaylanması da mümkün olamaz. Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletlerin kararları açık ve nettir. 1967 sınırları sonrasında yapılan ve yapılacak bütün işgaller, yerleşkeler, utanç duvarları illegal olarak tescillenmiştir. Bu bir haçlı seferidir" dedi.

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