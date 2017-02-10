İnegöl’de “Bereket Sofrası”

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelmeye devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelmeye devam ediyor.

Her cuma sabahı düzenlenen "Bereket Sofrası" isimli halk günleri bu hafta Mevlana Camii'nde yapıldı. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlarla kucaklaşmak maksadıyla tertiplenen buluşmalar ilgi görüyor. Vatandaşlarla beraber simit, zeytin ve çayla kahvaltı yapan Başkan Alinur Aktaş, "Ekip olarak bu programları yapıyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini ve ülke gündemine dair konuşuyoruz. Büyük teveccüh gören Bereket Sofrası, birlik ve beraberliğin en güzel örneği. Her cuma sabahı şehrimizin bir camisinde buluşarak hemşerilerimizi dinliyoruz" dedi.