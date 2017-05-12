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İnegöl’de Feci Kaza; 1 Ölü 1 Yaralı

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İnegöl’de Feci Kaza; 1 Ölü 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı yaralandı.

İnegöl'deki mekanına giden 62 yaşındaki Kamil Eşkin ve arkadaşı 63 yaşındaki İsmail Hakkı İlikli, iddiaya göre alkol aldılar. Eğlencenin ardından Eskişehir istikametine seyreden Kamil Eşkin yönetimindeki 20 V 4509 plakalı özel otomobil, karayolları İnegöl Denetleme İstasyonu mevkiinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil yolun sağındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

Yan yatan otomobilin altında vücudunun yarısı kalan sürücü 62 yaşındaki Kamil Eşkin kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 63 yaşındaki İsmail Hakkı İlikli ise yaralandı.

Yaralı İsmail Hakkı İlikli kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücü ise sağlık ekipleri ve trafik ekiplerince aracın altından çıkarılarak son bir müdahale yapıldı. Sürücü kaza yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Öte yandan içerisindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti.

Kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.

İnegöl’de Feci Kaza; 1 Ölü 1 Yaralı

İnegöl’de Feci Kaza; 1 Ölü 1 Yaralı

İnegöl’de Feci Kaza; 1 Ölü 1 Yaralı

İnegöl’de Feci Kaza; 1 Ölü 1 Yaralı

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