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İnegöl’de Kahreden Ölüm

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İnegöl’de Kahreden Ölüm
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, babaannesi Sevdiye Öztürk ile birlikte bindiği Özel Halk Otobüsünden, Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde inen 5 yaşındaki Türkay Deniz Öztürk'e cadde üzerinde seyir halinde olan Can Özaşçı yönetimindeki 16 KOV 44 plakalı minibüs çarptı. Minibüsün ezdiği çocuk ağır yaralanırken, araç sürücüsü küçük çocuğu alarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk hayatın kaybetti.

Minibüs sürücüsü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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