İnegöl’de Orman Yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hamzabey ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark eden baraj kenarında balık tutan vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yangın yerine gelen ormana ait üç arozöz ve itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan müdahaleye başladı. Rüzgarın etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı. Helikopter barajdan su doldurup yangına müdahale etti. Helikopterin 20 sorti yapması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İki saatte yangın tamamen söndürüldü.

Yangında 30 dönüm ormanlık alan küle döndü.

Orman İşletme Müdürü Nejdet Güdül, öğle saatlerinde Hamzabey mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan yangın ihbarını aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz ile birlikte yangına yerine ulaşarak karadan müdahaleye başladık. Bursa Müdürlüğümüzden talep ettiğimiz yangın helikopteri de yangına müdahale etti. Bu senenin ilk orman yangını. Son olmasını ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızın ormanlık alandan özellikle piknik ateşlerini söndürmeden ayrılmamalarını istiyoruz. Ormanlarımız bizim oksijen kaynaklarımız. Onları korumamız gerekiyor. Ayrıca ateş yakanlar hakkında da cezai müeyyide uygulanıyor" dedi.