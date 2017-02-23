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İnegöl’de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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İnegöl’de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Özyeşil Caddesi'nde Refik M. yönetimindeki 16 B 8921 plakalı otomobil, Uğur D. (26) yönetimindeki 16 KKK 03 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 KKK 03 plakalı otomobil, yanında seyir halinde olan Mehmet K. (62) yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı. Ardından otomobil ile motosiklet sokak üzerindeki bir büfeye daldılar. Büfeye giren motosikletin sürücüsü Mehmet K. otomobilin altında kaldı. Kazada, otomobillerin sürücüleri ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobilin altından çıkarılan motosiklet sürücüsü ile diğer 2 yaralı, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Otomobil ile motosikletin çarptığı büfede ve yanındaki aydınlatma direğinde zarar meydana geldi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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