İnegöl’den Suriye’ye 6 Tır Yardım

İnegöl İHH tarafından başlatılan "Halep Yanıyor İnsanlar Ölüyor" yardım kampanyasında, İnegöl halkının destek ve katkılarıyla oluşturulan 6 tır...

İnegöl İHH tarafından başlatılan "Halep Yanıyor İnsanlar Ölüyor" yardım kampanyasında, İnegöl halkının destek ve katkılarıyla oluşturulan 6 tır dolusu yardım, Halep'e ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

Törende bir konuşma yapan İnegöl İHH Başkan Vekili ve Yurt Dışı Projeler Sorumlusu Mustafa Aksakaloğlu, "Her 2 saatte 1 çocuğun öldüğü Suriye'de, 5 yıl içerisinde 450 bin insan yaşamını yitirdi. Ülkedeki yıkımın maddi boyutuysa 255 milyar dolar. Rejim ve destekçisi şer güçlerinin işkence, tecavüz ve katliamlar sebebiyle yaşatmış olduğu acıysa istatistiklerle ölçülemez. Suriye'de; silah tüccarlarının stok tüketme yarışları var. Yeni savaş taktiklerinin denenmesi var. Misyoner örgütler var. Fuhuş mafyaları var. Organ mafyaları var. Ölüm, sefalet, açlık ve hastalıklar bu topraklarda adeta sıradanlaştı. Mülteci kampları ninni yerine, kurşun sesleriyle büyüyen gözü yaşlı bebekler var. Tüm bu olumsuz tablolar kimilerinin finoları kadar önem arz emiyor. Bu topraklarda Suriyeliler dışında herkesin bir planı var. Ölümün sıradanlaştığı kan kokan Suriye'de istatistiklere baktığınızda vicdanların ne kadar kuruduğunu göreceksiniz" dedi.

Aksakaloğlu, "6 milyon civarında Suriyeli mülteci var. Suriye genelinde 12 milyonu aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mülteciler nüfus bakımından dünyanın 112'nci devleti olacak büyüklüğe sahip. Özellikle Halep'e yönelik olarak saldırılar sonrası kaçan insanlarla birlikte Türkiye sınırındaki kamplarda yoğun bir artış var. Çadır kentlerde yer bulamayan mülteciler zeytinlik ve boş arazilere yerleşmiş. İnsani durumun gittikçe kötüleştiği bu topraklar da büyük bir yıkım var. Mağduriyet var, sefalet var, açlık var, yoksulluk var ve 600 bin yetim var. Kısacası durumları anlatmaya kelimeler yetmiyor. İHH olarak, krizin başlangıcından bu yana mültecilerin mağduriyetlerini gidermek için gayret göstererek, savaşın yıkıcı etkisini hafifletmeye çalışıyoruz. Suriye halkı bir savaşla imtihan ediliyor. Bu onların imtihanı bizim imtihanımız ise en az onlar kadar ağır ve zordur. Hamdolsun ki bu güne kadar kucak açtık ve yardım yaptık yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yardım tırlarının bir tanesini İnegöl Şavşatlılar Derneği, bir tanesini İlim Yayma Cemiyeti, bir tanesini Özel Altınnesil Okulları ve geriye kalan 3 TIR'ı da isimlerini ve kurumlarını zikretmediğim hayırsever halkımız destek verdi. Yetimler, muhtaçlar, fakirler adına hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Mustafa Aksakaloğlu, "İnegöl, Halep'e yardım kampanyasında çok güzel bir sınav verdi. Çok daha fazlası olabilir. Ama 2 milyon TL'lik bir yardım. İşlerin biraz keyifsiz olduğu kış dönemine rağmen 12 milyon TL'lik bir yardımdan bahsediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten bu memleketin asla ve asla sırtı yere gelmeyecektir. Emeği geçenlere, katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Hala yardım topluyoruz. Bu kampanya devam ediyor. Yaptık bitti diye bir şey algılanmasın. İnegöl'de ihtiyaç sahipleri yok mu diyebilirsiniz. Bunların hepsine yardımlar yapılıyor. Erzaklarıdır, ihtiyaçlarıdır dağıtılıyor kardeşim hiç şüpheniz olmasın. Ama orada millet ağlıyor. Bizim Müslüman kardeşlerimiz ağlıyor. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki bu tırlar, bu yardımlar bu memlekete fazla fazla dönecektir" şeklinde konuştu.

İnegöl İlçe Müftü Vekili Dr. Ömer Faruk Atan'ın dua etmesinin ardından yardım tırları Halep'e uğurlandı.