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İnegöl’e İki Yeni Alt Geçit Yapılacak

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İnegöl’e İki Yeni Alt Geçit Yapılacak
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, darlığı sebebiyle yetersiz olan Mesudiye alt geçidi ve sadece yayaların geçişine imkân veren Kozluca alt geçidi yeniden...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, darlığı sebebiyle yetersiz olan Mesudiye alt geçidi ve sadece yayaların geçişine imkân veren Kozluca alt geçidi yeniden yapılacak. Alt geçitleri yapacak firmanın belirlendiği ihale tamamlanırken, ihaleyi kazanan firma, alt geçitlerin yanı sıra Mezit 4 ve5 köprülerinin genişletilmesi işini de gerçekleştirecek.

AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, ilçeye yapılacak ilki alt geçit ve Mezit 4 ve 5 köprülerinin genişletilmesiyle ilgili bilgi verdi. İnegöl'ün Mesudiye ve Kozluca mahalleleri ile bağlantısını sağlayan alt geçitlerin yetersiz olduğunu belirten Şahin, yeni altgeçitlerle yaya ve araç trafiğinin rahatlayacağını ve güvenli hale geleceğini söyledi. 1990'lı yıllarda yapılan Mesudiye alt geçidinin dar ve yeterli yükseklikte olmadığı için büyük araçların kullanamadığını hatırlatan Milletvekili Hüseyin Şahin, Kozluca Mahallesi'nin ilçe ile olan yaya bağlantısının da bir tüp geçitle sağlandığını kaydetti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, yeni ihale yaparak her iki mahalleye standartlara uygun alt geçitler yapacağı müjdesini veren Milletvekili Hüseyin Şahin, "Yeni alt geçitler 14 metre genişliğinde, 6 metre yükseliğinde olacak. Kamyonlar dâhil büyük araçlar rahatça alt geçitleri kullanarak ilçe ile mahalle arasında geçiş yapabilecekler. İlçeye geliş gidişlerde uzun yol kat etmek zorunda kalan Mesudiye ve Kozluca Mahallesi sakinleri hem güvenli bir trafik akışına, hem rahata kavuşacaklar. İhaleyi alan firma yer tesliminden sonra çalışmalara başlayacak. Alt geçitlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının takipçisi olacağız" dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin, aynı ihalede Mezit 4 ve 5 köprülerinin genişletilmesi işinin de alt geçitleri yapacak firmaya verildiğini açıkladı. Mezit Boğazı'nın özellikle kış aylarında trafik açısından Bursa bölgesinin en sıkıntılı yollarından biri olduğuna dikkat çeken Hüseyin Şahin, yapılan tüneller ve genişletme çalışmaları sonrasında Mezit Boğazı'nın sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkartıldığını kaydetti. Şahin, bölgede eksik kalan işlerin de yavaş yavaş tamamlandığını hatırlatarak, "Bunlardan biri de 4 ve5 köprülerinin genişletilmesi işiydi. Karayolları Genel Müdürlüğü, İnegöl'e yapılacak alt geçitlerle birlikte bu köprülerin genişletilmesi işini de ihale etti. Genişletilen köprüler, güvenli bir trafik akışına imkân verecek" şeklinde konuştu.

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