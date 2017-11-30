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İnegöl’e Taziye Evi

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İnegöl’e Taziye Evi
İnegöl Belediyesi'nin Akhisar Mahallesi'ne yapacağı taziye evinin temeli atıldı.

İnegöl Belediyesi'nin Akhisar Mahallesi'ne yapacağı taziye evinin temeli atıldı.

İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesi'nde muhtarlık yanındaki alanda 3 katlı taziye evinin yapımına başladı. Taziye evi ile birlikte kuran kursu ve cami görevlileri için bir katın da bulunduğu binanın temeli atıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin her noktasında gelen talebe göre çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Daha önce de aslında Akhisar'da pek çok hizmetler yaptık. Sadece Akhisar mı? Belediye şehrin tamamıyla ilgilenmek durumunda. Burada bir taziye evi yapalım istedik. Bugün temelini atıyoruz ve akabinde de inşaatı yükselecek. İnsanlar doğar, büyür ve ölür. Öldükten sonra da ihtiyaç halinde olan işte bu taziye evi için bugün bir araya gelmiş olduk. Bizler şehrimizin her bölgesinde bu taziye evlerini oluşturamasak da bölge bölge gelen talepler üzerinde değerlendirerek bunları yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Alper Taban, konuşmasında taziye evi projesi hakkında teknik bilgiler de verdi. Taban, "Taziye evi projesini Etüt Proje Müdürlüğümüz hazırladı. 545 metrekare inşaat alanından oluşuyor. Bu projenin bize maliyeti ise 200 bin TL. Bizler sizlerin en iyisini, en güzelini hak ettiğinizi de biliyoruz. Biz de en güzel hizmetleri vermek için gayretimizi sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

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