İnegölspor’a Modern Tesis

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegölspor için yapılacak spor tesislerinin temeli atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegölspor için yapılacak spor tesislerinin temeli atıldı. Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olacak tesislerde sentetik çim futbol sahası, doğal çim futbol sahası, halı saha, soyunma odaları, yemekhane, havuz, konaklama birimleri ve otopark bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de sporun çıtasını yükseltiyor. Merkeze sonradan bağlanan 10 yeni ilçede de spor yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, daha önce bir takım otobüsü hediye ettiği İnegölspor'a şimdi de süper lig kulüplerini kıskandıracak tesisler kazandırıyor. Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden İnegölspor için Baykoca Mahallesi'nde 37 bin 400 metrekare inşaat alanına sahip tesislerde 1 adet sentetik çim futbol sahası, 1 adet doğal çim futbol sahası, 1 adet halı saha ve soyunma odaları, yemekhane, havuz, konaklama birimleri ve 42 araçlık otopark bulunacak. Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olması beklenen modern tesislerin temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle atıldı.

İnegölspor'a güç katacak

Sağlıklı gençlik ve sağlıklı gelecek hedefi doğrultusunda spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini ve yüzlerce spor tesisini Bursa'ya kazandırdıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, merkeze yeni bağlanan bütün ilçelerde de bu yatırımları hız kesmeden sürdürdüklerini vurguladı. Bursa'nın marka ilçelerinden İnegöl'ün de bütün yönleriyle daha da gelişip kalkınması için İnegöl Belediyesi, kaymakamlık ve kurumlarla iş birliği halinde çalıştıklarını dile getiren Recep Altepe, "İlçe merkezinden kırsala kadar her alanda çalışıyoruz. Çatısı çöken MERPA'yı yapıyoruz, yangında kül olan çarşıyı ayağa kaldırıyoruz. Çiftçimizin desteklenmesi için tarlalara kadar gider yolları yapıyoruz. Sulama için tesisler göletler yapıyoruz. Gençlerimize sahip çıkmak, İnegöl ve tüm ilçelerimizde eksik tesislerin tamamlanması, yüzme havuzları ve spor salonları yapılması için çalışıyoruz. Bugün de ilçemizin önemli bir markası olan İnegölspor'a önemli bir tesis kazandırıyoruz. Uzun yılların beklentisiydi. İnegöl Belediyemizin yer tahsisinin ardından çalışmaları başlattık. Bir yıl içinde de bitirmeyi hedefliyoruz. İnşaat daha önce başlamıştı, soğuklar yüzünden tören yapmamıştık. Bu tesisler İnegölspor'a güç katacak ve değerli hocamızla da güzel sonuçlar alacağız. İnegölspor da başarıları ile hem İnegöl'ün hem de Bursa'nın adını dünyaya duyuracak" diye konuştu.

İnegöl'de sporun yeni üssü olacak

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İnegölspor'un Bursaspor'dan sonra Bursa'nın en önemli markalarından biri olduğunu hatırlattı. Futbolda altyapının büyük önem taşıdığımı günümüzde böyle tesislerin büyük önem taşıdığını dile getiren Aktaş, "Burası İnegöl Belediyesi'ne ait bir yer. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımıza açtığımızda; Başkanımız İnegölspor'un önemli olduğunu ve bu projenin aciliyet arz ettiğini belirtip çalışmaları başlattı ve bu güzel bu harika proje ortaya çıktı. 30 yıl önce o günkü yönetimler tarafından yapılan şu anki tesisler takdir edersiniz ki gelişen, büyüyen kulübe cevap vermiyordu. Her başımız sıkıştığında başvurduğumuz başkanımız buna da duyarsız kalmadı. Ha keza yıllardır hayal ettiğimiz kulüp otobüsümüzde onun destek ve katkılarıyla gerçekleşti. Bu destek ve katkıları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.