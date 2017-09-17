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İnegöl’ün Yeni Emniyet Müdürü İlhami Araali

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İnegöl’ün Yeni Emniyet Müdürü İlhami Araali
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni terfilerle birlikte geniş kapsamlı görev değişikliğine gidildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni terfilerle birlikte geniş kapsamlı görev değişikliğine gidildi. İnegöl Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirilirken, İnegöl Emniyet Müdür Yardımcısı 4. Sınıf Emniyet Müdürü İlhami Araali, İnegöl'ün yeni Emniyet Müdürü oldu.

Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Şükrü Kaplan ise, Bütçe Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğünden sorumlu Bursa İl Emniyet Müdür yardımcısı olarak görev yapacak.

İlhami Araali kimdir?

1973 Erzurum doğumlu olan İnegöl'ün yeni Emniyet Müdürü İlhami Araali, üniversite eğitiminin ardından 1994 yılında Rize Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak göreve başladı. Balıkesir'deki görevinin ardından Erzincan Emniyet Müdürlüğü emrine atanan Araali, 2011 yılında Başkomiserliğe terfisinin ardından, 2012 yılında Kütahya Emniyet Müdürlüğü emrine atandı. 5 aylık görevin ardından 2013 yılı Mart ayında İnegöl'e atanan İlhami Araali, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile Emniyet Amirliği görevine terfi etti. Geçtiğimiz ay 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Araali, mesleğine İnegöl Emniyet Müdürü olarak devam edecek.

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