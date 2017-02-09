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İnegöl’ün Yeni Mezarlığına Definler Başladı

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İnegöl’ün Yeni Mezarlığına Definler Başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'ün Alanyurt bölgesinde açılan yeni mezarlıkta definler başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'ün Alanyurt bölgesinde açılan yeni mezarlıkta definler başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Alanyurt Hamzabey Mahallesi'nde düzenlenen yeni mezarlıkta incelemelerde bulundu. Başkan Recep Altepe, "Bursa'nın 17 ilçesiyle yaşanabilir bir şehir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezarlıkla ilgili hizmetleri de Büyükşehir Belediyesi veriyor. İnegöl ilçemizde mevcut mezarlıklar doldu. Büyükşehir tarafından Alanyurt Hamzabey'de 100 dönümlük arazi mezarlık yapıldı" dedi.

Çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Recep Altepe, "Altyapı ve yol çalışmaları, ihata duvarı ve binasıyla mezarlık hizmete alındı. İlk etabı tamamladık, bir haftadır da defin yapılıyor. Daha sonra ilave kısımları da yapılacak" diye konuştu.

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