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Informasoft Körfez’e Yelken Açıyor

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Informasoft Körfez’e Yelken Açıyor
Dünyanın önemli HRM markalarından Informasoft HRM, İnsan Kaynakları (İK) profesyonellerinin bir araya geleceği 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Dubai'de...

Dünyanın önemli HRM markalarından Informasoft HRM, İnsan Kaynakları (İK) profesyonellerinin bir araya geleceği 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek HR Tech MENA Summit'in sponsoru oldu.

Dünyanın önemli HRM markalarından Informasoft HRM İnsan Kaynakları (İK) profesyonellerinin bir araya geleceği HR Tech MENA Summit'in sponsoru oldu. Küresel ölçekte lider SaaS İK yazılımları arasında yer alan Informasoft HRM, 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek ve dünyanın dört bir yanından İK profesyonellerinin bir araya geleceği HR Tech MENA Summit etkinliğinin Bronz sponsoru oldu.

The Westin Dubai Al Habtoor City "de gerçekleştirilecek zirvede İK alanındaki yazılımlarla ilgili şehir efsaneleri gündeme getirilerek, insan kaynakları teknolojileri konusundaki yaygın yanlış inanışlar tartışılacak. Zirvede "İK, İK'dır. BT, BT'dir. İkisi bir arada düşünülemez!" ve "İK yazılımları pahalıdır!" gibi insan kaynakları mitleri ile ilgili konu başlıkları yer alıyor.

Emaar, Emirates, Gulf Bank, Aramex, Dubai Airports, Jumariah Grups gibi marka ve üst düzey konuşmacıları bir araya getiren organizasyon, yenilikçi teknolojilerle insan kaynaklarının giderek artan stratejik rolüne ışık tutacak. Zirve, hem resmi hem de özel kuruluşların, geleceğin işyeri ve yeni nesil çalışma modellerinin tartışılmasına, insan kaynaklarının dijitalleşmesine, SaaS sistemlerin yaygınlaşmasına, sosyal ve mobil çalışma ortamlarının önemine ve çalışan merkezli öğrenme biçimlerinin uyarlanmasına ışık tutuyor. HR Tech MENA Summit, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey yöneticilerle görüşme olanakları sunuyor.

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