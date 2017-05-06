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İngiliz Bisikletli Bilecik’te Mola Verdi

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İngiliz Bisikletli Bilecik’te Mola Verdi
Mart ayında İngiltere'den yola çıkan Avrupa'nın Güneyinden 5 bin kilometre yol yapmış olan 26 yaşında İngiliz donanma kuvvetlerinde Uçak Mühendisi İngiliz...

Mart ayında İngiltere'den yola çıkan Avrupa'nın Güneyinden 5 bin kilometre yol yapmış olan 26 yaşında İngiliz donanma kuvvetlerinde Uçak Mühendisi İngiliz Craig Atkins, yolculuğu sırasında Bilecik'te mola verdi.

26 yaşındaki Craig Atkins çıktığı dünya turunda, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'te mola vererek, Bilecik'e duyduğu hayranlığı belirtti. Craig Atkins'i ağırlayan Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, konuğu ile birlikte yaptığı açıklamada, Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde kentin tanıtım çalışmaları kapsamında İngiliz bir konuklarını ağırladıklarını belirterek, "Bilecik'imizin güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Konuğumuz gerçekten Bilecik'e hayranlık duyduğunu söyledi. Yeşilliği ile doğal güzellikleri ile kendisinin beğenisini kazandırmış ve bizlerin de gerek bisikletler ile gerek yürüyüşlerle bu güzellikleri değerlendirmemiz gerektiğini vurguluyor. Çeşitlilik ve lezzet açısından yemek kültürümüzü çok sevmiş. Misafirimizin yemek ve konaklama anlamındaki ihtiyaçları Bilecik Belediyesi tarafından giderildi. Ben bu anlamda Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği olarak, Bilecik Belediyesi ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze katkılarından ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz'un konuşmasının ardından, İngiliz Craig Atkins'e Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantasını takdim edilerek, saat kulesinin önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan Craig Atkins'in Anadolu'yu gezerek, Gürcistan, Asya Uzak Doğu, Avustralya ve Amerika'ya gideceği öğrenildi.

İngiliz Bisikletli Bilecik’te Mola Verdi

İngiliz Bisikletli Bilecik’te Mola Verdi

İngiliz Bisikletli Bilecik’te Mola Verdi

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