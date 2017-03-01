İngilizce Alışveriş Oyunu İle Markette Yarıştılar

Çankırı Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Çocuk Kulübü İngilizce Atölyesi'ne katılan öğrenciler, İngilizce bilgileri ile kıyasıya yarıştı.

Çankırı Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Çocuk Kulübü İngilizce Atölyesi'ne katılan öğrenciler, İngilizce bilgileri ile kıyasıya yarıştı.

İngilizce okuma ve anlama yeteneklerini test etmek isteyen öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde bir markete giderek İngilizce alışveriş oyunu oynayarak yarıştı. Erkekler ve kızlar olmak üzere iki grupta yarışan öğrenciler, tümü markette bulunan ürünlerin İngilizce isimlerini fanus içerisinden çekerek ürünü bulmaya çalıştı. Kendi gruplarındaki alışveriş sepetini en kısa sürede doğru ürünler ile dolduran erkekler grubu, kızlar grubuna bir sayı fark atarak 21 ürünle yarışmanın galibi oldu.

Markette satılan ürünlerle çocukların İngilizce eğitimlerini eğlenerek pekiştirmeye çalıştıklarını belirten Belediye Fatih Sultan Mehmet Çocuk Kulübü yetkilileri yarışmadaki amacın çocukların hafızalarını güçlendirerek nesnelerin İngilizcedeki karşılığını öğrenmelerini sağlamak olduğu bildirildi.

Eğitmenleri eşliğinde markette tatlı bir rekabete giren çocuklar, Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Kulübü bünyesinde eğlenerek ve oyun oynayarak verilen eğitimler sayesinde tüm derslerden keyif aldıklarını belirtti.