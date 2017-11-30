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İngiltere Başbakanı May’dan Abd Başkanı Trump’ın İslam Karşıtı Paylaşımına Eleştiri

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İngiltere Başbakanı May’dan Abd Başkanı Trump’ın İslam Karşıtı Paylaşımına Eleştiri
LONDRA (İHA) – İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın "nefret dolu" İslam karşıtı retweetinin yanlış olduğunu söyledi.

LONDRA (İHA) – İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın "nefret dolu" İslam karşıtı retweetinin yanlış olduğunu söyledi. İngiltere Parlamentosundaki birçok milletvekili ise ABD Başkanı Trump'ın aşırı sağcı bir İngiliz grup tarafından hazırlanan üç Müslüman karşıtı videoyu Twitter'da retweet yaparak paylaşmasının ardından İngiltere ziyaretinin iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İslam karşıtı Twitter paylaşımına İngiltere Parlamentosu'ndan tepki geldi. Milletvekilleri, Trump'ın İslam karşıtı paylaşımının ardından İngiltere'ye yapacağı ziyaretin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, Trump'ın ziyaretinin iptal edilemeyeceğini çünkü davetin kabul edildiğini söyledi. İngilizlerin kararlı bir biçimde aşırı sağın ön yargılı söylemlerini kabul etmediğini belirten Rudd, İngiliz hükümetinin diğer inanç ve etnik grupları kötü göstererek nefreti yayan herhangi bir gruba tahammül edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

"İngiltere önemli bir müttefikini eleştirmekten korkmuyor"

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May ise Donald Trump'ın "nefret dolu" İslam karşıtı retweetinin yanlış bir şey olduğuna dikkat çekerek, önemli bir müttefikini eleştirmekten çekinmeyeceğini söyledi. May, "Birlikte çalıştığımız gerçeği, Birleşik Devletler'in yanlış bir şey yaptığını düşündüğümüz zaman söylemekten korkacağımız anlamına gelmiyor" dedi.

İngiltere Başbakanı May, İslam karşıtı paylaşımı yapan aşırı sağcı İngiliz grubun İngiliz ahlakına ters düşen nefret dolu bir örgüt olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sabah aşırı sağcı bir İngiliz grup tarafından hazırlanan üç Müslüman karşıtı videoyu Twitter'da retweet etmişti.

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