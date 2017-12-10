İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: "İngiltere, İran Nükleer Anlaşmasına Sadıktır"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da, " İngiltere, İran nükleer anlaşmasına sadıktır" açıklamasını...

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da, " İngiltere, İran nükleer anlaşmasına sadıktır" açıklamasını yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Cumartesi günü, iki günlük Tahran ziyareti kapsamında Mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

"İngiltere, İran nükleer anlaşmasına sadıktır"

Johnson İran Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı görüşmede İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın İngiltere için yüksek bir önem ve değer taşıdığını belirterek, "İngiltere, İran nükleer anlaşmasına sadıktır." dedi. Johnson, Zarif ile yaptığı görüşmede ülkesinin İran ile işbirliğini artırmaktan yana olduğunu bildirdi.

"Biz diğer ülkelere müdahale etmeye karşıyız"

Johnson Mevkidaşı Zarif ile görüşmesinden sonra İran meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü. Laricani , "Biz diğer ülkelere müdahale etmeye karşıyız. 2000 yılından itibaren ABD ve İngiltere ordusu Afganistan ve ardından Irak'a saldırdı. Bu saldırılar, terörizminin büyümesine neden olan önemli etkenler arasında yer alıyor. İran fobisi yerine, bölgenin ülkelerinin gerçeklerini görmemiz gerekiyor. Bahren halkının demokrasiden başka bir isteği yok, siz neden Bahreyn halkına karşı baskı uygulanmasını destekliyorsunuz? Siz kendinizi insan haklarını savunan bir ülke olarak tanıtıyorsunuz ancak Bahreyn halkının haklarını ihlal edenleri destekliyorsunuz." dedi.

Yemen'deki duruma değinen Ali Laricari, "'Yemen'de de aynı durumla karşı karşıyayız. Neden Yemen halkının kendisi için karar verilmesine izin verilmiyor? Siz Yemen halkını bombalayanlara silah ve teçhizat gönderiyorsunuz" diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson "Biz İran nükleer anlaşmasını uluslararası bir anlaşma olarak destekliyoruz zira bu anlaşmanın çok yüksek bir önem taşıdığını biliyor, bir tek nükleer konusunda sınırlı kalmayarak, ekonomik açıdan da İran halkının anlaşmadan yararlanmasını isteriz. Benim bu ziyaretteki görevim iki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin artması yönündedir. " diyerek "Evet biz rejimlerin dağılması konusunda bölgede bazı hatalar yaptık ancak niyetimiz aslında bölgeyi istikrara doğru götürmekti." ifadeleri ile dikkat çekti.

İngiltere Dışişleri Bakanı "İran ve Arabistan arasındaki gerginlik hiç bir ülkenin yararına değildir, bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Biz İran'ın bölgenin istikrarı yönünde gösterdiği çabaları başka ülkelere duyurmak istiyoruz." dedi.

"Filistin'in bir Başkenti vardır"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Tahran ziyaretinin ilk gününde, İran Dışişleri Bakanı ve Meclis Başkanı ile görüşmesi ardından İran milli güvenlik yüksek konseyi Sekreteri Şemhani ile bir araya geldi.

Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına ilişkin "Filistin'in bir Başkenti vardır. ABD'nin yeni kararı kesinlikle Filistin meselesinin yeniden İslam dünyasının ilk önceliği haline dönmesine sebep oldu ve Müslümanların çocuk katili Siyonist rejimine karşı birliğini güçlendirdi. Kararı Filistin topraklarının gerçek halkı almalıdır. Şüphesiz Filistin halkı İsrail adını ülkelerine yakıştırmıyor, bu da İsrail'in dünya haritası üzerinden silinmesi gerektiği anlamına geliyor." dedi.