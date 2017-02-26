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İngiltere Lig Kupası Manchester United’ın

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İngiltere Lig Kupası Manchester United’ın
Manchester United, İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Manchester United, İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Wembley Stadyumu'nda oynan mücadeleye Manchester United hızlı başladı. 19. dakikada Zlatan İbrahimovic, takımını 1-0 öne geçirdi. ManU 38. dakikada Lingard'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 45. dakikada Gabbiadini fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Southampton Gabbiadini'nin yeniden fileleri havalandırmasıyla 2-2'lik eşitliği yakaladı. 87. dakikada sahneye çıkan İbrahimovic, attığı golle hem skoru belirledi hem de Manchester United'a kupayı kazandırdı.

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