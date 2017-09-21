İngiltere Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Beşiktaş’a Üye Oldu

İngiltere Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Beşiktaş Kulübü'ne kongre üyesi oldu.

İngiltere Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Beşiktaş Kulübü'ne kongre üyesi oldu. Moore'a üyelik kartını Başkan Orman takdim etti.

Beşiktaşlılığı ile bilenen İngiltere Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, siyah-beyazlı kulübe resmen üye oldu. Vodafone Park'ta Başkan Fikret Orman'ı ziyaret eden Moore, burada Orman'dan üyelik kartını aldı. Başkan Orman ayrıca, Moore'a üstünde ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.

Richard Moore'u çok sevdiklerini ifade eden Orman, "Çok değerli bir dostumuz. İngiltere Büyükelçimiz. Çok da sevdiğimiz biri. Beşiktaş'a da çok ilgisi vardı. Onu Beşiktaş Kongre üyesi yapmak istedik. Bugün de bizi ziyarete geldi" diye konuştu.

Richard Moore: "Bu inanılmaz bir onur"

Fikret Orman'a teşekkür eden Richard Moore, "Bu inanılmaz bir onur. Beklenemez bir şey. Benim Türkiye'deyken Beşiktaş'tan çok keyif aldım. 1990'larda Türkiye'ye ilk defa geldiğim zaman bir Türk takımı seçmem gerekti. O zaman Gordon Milne çalıştırıyordu. Bu nedenle seçtim. O noktadan buraya kadar Beşiktaş'ı izledim. Özellikle son iki sezonun sonuçları ile inanılmaz memnun kaldım. Tebrik etmek istiyorum. Bu benim İngiltere Büyükelçisi olarak en mutlu günüm. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.