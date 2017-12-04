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İngiltere Ve Ab Brexit Görüşmelerinde Anlaşmaya Varamadı

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İngiltere Ve Ab Brexit Görüşmelerinde Anlaşmaya Varamadı
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmelerinde bir sonraki aşamaya geçmek için Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmelerinde bir sonraki aşamaya geçmek için Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit görüşmelerine ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. May, görüşmelerde ilerlemenin kaydedildiğini ancak "birkaç konu" üzerindeki farklılardan dolayı bir sonraki aşamaya geçmek için AB ile bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Juncker ise, "Brüksel'deki görüşmelerde "en iyi çabalara" rağmen bugün tam bir anlaşmaya varmak mümkün değildi, ancak bu "başarısızlık değil" dedi.

Öte yandan AB, vatandaş hakları konusunda bir anlaşmaya varılıncaya kadar İngiltere'nin ne kadar ödeyeceği konusunda açıklama yapılmayacağını bildirdi.

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