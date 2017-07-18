İngiltere’de 10 Pound Üzerine Jane Austen’in Resmi Basılacak

İngiltere ve Galler'de 10 poundluk paralar üzerine ölümünün 200'üncü yılı nedeniyle Jane Austen'in resmi basılacak.

İngiltere ve Galler'de 10 poundluk paralar üzerine ölümünün 200'üncü yılı nedeniyle Jane Austen'in resmi basılacak.

İngiltere ve Galler'de resmi olan tek kadın 2'inci Elizabeth iken, Ekim ayında 10 pound üzerine ölümünün 200. yılı münasebetiyle yazar Jane Austen'in resmi basılacak. İngiltere Merkez Bankası, 10 poundun tasarlanmış son halini kamuoyu ile paylaştı. Eylül ayında kullanılmaya başlanacak paralar, ince ancak klasik paralardan daha dayanıklı, çamaşır makinasına bile girebilecek sağlamlıkta olacak.

Geçen sene Merkez Bankası yöneticisi Mark J. Carney, 5 poundun dayanıklılığını göstermek için parayı köriye batırmıştı.