İngiltere’de Arakanlı Müslümanlar İçin Yardım Kermesi Düzenlenecek

İngiltere'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve Türk Kızılayının başlattığı Arakan'a yardım kampanyası kapsamında seminer düzenlenecek.

İngiltere'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve Türk Kızılayının başlattığı Arakan'a yardım kampanyası kapsamında seminer düzenlenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da UETD Genel Merkezi ve Türk Kızılayının başlattığı Arakan'a yardım kampanyası kapsamında Pazar günü seminer düzenlenecek. UETD tarafından yapılan açıklamada, "UETD UK olarak ve diğer Türk sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla Arakana yardım kermesi düzenliyoruz. Yüzlerce yıldır baskı altında yaşam mücadelesi veren, 2012 yılında başlayan saldırılar sonrası topraklarından edilmeye çalışılan Arakanlı Müslümanlara yine büyük acılar yaşatılıyor. Arakanlı Müslümanlara 2012 yılından bu yana insani yardımda bulunan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı, bölgeden yükselen yardım çığlığına sessiz kalmayarak yeniden harekete geçti" denildi.

Açıklamada, "Çocuk, kadın, genç, yaşlı, her yaştan yüzbinlerce Arakanlı Müslüman'ın yarasına merhem olmak için UETD UK, MÜSİAD UK, İHH UK, TUSU, Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi, Batı Londra Türk Merkezi ve Ihlara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak düzenlendiğimiz yardım kermesine katılarak, Avrupalı Türkleri bir kez daha bu çığlığa sessiz kalmamaya, Arakanlı Müslümanlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Gelin, bu zorlu şartlarda onlar için bir kez daha harekete geçelim. Yaralarını birlikte saralım. Arakanlı Müslümanlar yardımlarımızı bekliyor" ifadelerine yer verildi.