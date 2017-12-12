İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Moore Veda Etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 7 yıldır görev yaptığı Türkiye'ye veda etti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 7 yıldır görev yaptığı Türkiye'ye veda etti.

Twitter hesabından yayınladığı veda mesajında Moore, Türkiye'ye ilk olarak 1989 yılında geldiğini vurgulayarak Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini söyledi.

"Birleşik Krallık en yakın ortağınız olmaya devam edecek. Bunun doğruluğunu görmek için sadece şu komplo teorileri saçmalığının ötesine bakmanız yeterli" diyen Moore şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 4 yıl Türkiye için gerçekten zor yıllardı. Ama bu zorlukların üstesinden geldiniz. Türkiye demokratik ve ekonomik olarak başarılı bir ülke olacak. Size inancım sonsuz. Ve Birleşik Krallık en yakın ortağınız olmaya devam edecek. Bunun doğruluğunu görmek için sadece şu komplo teorileri saçmalığının ötesine bakmanız yeterli. Benim güzel Türkiyem, bol şans! Sizleri ziyaret etmek için sık sık geri döneceğiz."

Moore, "Ve son bir şey daha..." diyerek "Siyah" diye bağırdı.