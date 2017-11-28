  • BIST 103.360
  • Altın 163,756
  • Dolar 3,9320
  • Euro 4,6733
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

İniş Takımlarının Açılması Unutulan Uçak Gövdesi Üzerine İniş Yaptı

» »
İniş Takımlarının Açılması Unutulan Uçak Gövdesi Üzerine İniş Yaptı
Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'nda eğitim uçuşu yapan TC-NEC tipi tek motorlu uçak, iniş takımlarının açılması unutulunca gövdesi üzerine...

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'nda eğitim uçuşu yapan TC-NEC tipi tek motorlu uçak, iniş takımlarının açılması unutulunca gövdesi üzerine iniş yaptı.

Isparta'daki ER-AH Uçuş Akademisi'ne ait eğitim uçağı, eğitim pilotunun iniş takımlarını açmayı unutmasından dolayı gövdesi üzerine iniş yaptı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ER-AH Uçuş Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Cabıoğlu, söz konusu olayda o sırada uçakta bulunan eğitmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Cabıoğlu, "Uçakta çok fazla hasar yok. Gerekli işlemler yapılmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden incelemek için ekip bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok. Eğitim uçuşu yapılan uçuş okulunda böyle şeyler oluyor. En büyük tesellimiz uçaktakilere bir şey olmamış olması" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bylock’tan Adliyeye Çıkarılan Ev Hanımına Adli Kontrol28 Kasım 2017 Salı 16:58
  • Samsun’da Fetö’nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Tutuklandı28 Kasım 2017 Salı 16:53
  • Samsun’da Fetö’den 11 Kişi Tutuklandı28 Kasım 2017 Salı 16:53
  • Otomobil Tır’a Arkadan Çarptı: 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 16:53
  • Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, 2 Çocuğu Yaralandı28 Kasım 2017 Salı 16:48
  • Diyarbakır’da Bir Kadın Evinin Önünde Kurşun Yağmuruna Tutuldu28 Kasım 2017 Salı 16:43
  • Yüksekova’da Trafik Kazası: 1 Güvenlik Korucusu Şehit28 Kasım 2017 Salı 16:33
  • 7 Yıldır Firari Olan 2 Kişi Siirt’te Yakalandı28 Kasım 2017 Salı 16:23
  • Malatya’da Aranan 49 Kişi Yakalandı28 Kasım 2017 Salı 16:18
  • Parfüm Fabrikasının Deposu Alev Alev Yandı28 Kasım 2017 Salı 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti