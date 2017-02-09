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İnönü Halk Eğitimde Yeni Dönem

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İnönü Halk Eğitimde Yeni Dönem
Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu ikinci dönem şubat 2017 toplantısı İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu ikinci dönem şubat 2017 toplantısı İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapıldı.

İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Bçvş Caner Aldıkaçtı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2016 yılı 1'inci dönem faaliyetleriyle ilgili olarak komisyon üyelerine sunum yapıldıktan sonra Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler tartışıldı ve yeni eğitim öğretim döneminin planlaması yapıldı. Halk Eğitim Merkezi 2016-2017 yılı 1'inci döneminde toplam 28 kursta 501 kursiyere eğitim verildi. 1. dönemde futbol, takı yapma, okuma-yazma, tekvando, el sanatları, step-aerobik-pilates, güzellik-bakım, aile eğitimi, sürü yönetimi elemanı ve gübreleme kursları verildi. 2016-2017 2. döneminde açılması planlanan kurslar arasında arıcılık, avcılık, katı yakıt ve doğalgaz kalorifercisi, dart, hasta yaşlı bakım, hasta kabul, okuma-yazma, üniversite hazırlık, elektrik-elektronik kursları yer aldı.

İlçe Kaymakamı Uzan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çalışmalarını yakından takip ettiğini, çalışmaları memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Katılımcıların dilek ve temennilerinin görüşülmesinin ardından Hasan Hüseyin Uzan, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diledi.

İnönü Halk Eğitimde Yeni Dönem

İnönü Halk Eğitimde Yeni Dönem

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