İnönü Spor Kulübü’nden Başkan Bozkurt’a Teşekkür Ziyareti

İnönü Spor Kulübü Başkanı Semih Ünsal ve Yönetim Kurulu üyeleri; İnönü Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine verdiği desteğe teşekkür ekmek için...

İnönü Spor Kulübü Başkanı Semih Ünsal ve Yönetim Kurulu üyeleri; İnönü Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine verdiği desteğe teşekkür ekmek için Başkan Kadir Bozkurt'u ziyaret ettiler.

Kulüp yetkilileri, Başkan Bozkurt ve Belediye Meclis Üyesi Ali Erol'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek kendileri için özel hazırlatılan İnönü Spor formalarını takdim etti. Konuklar ayrıca, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür plaketi de sundular.

Yapılan ziyaret sırasında 2016-2017 sezonunda 1. Amatör Kümede mücadele ederek 5'nci sırada ligi tamamlayan İnönü Sporun başarısı değerlendirildi. İlçede sportif faaliyetlerin artırılması ve buna bağlı olarak spor kulüplerinin bu konuda üstleneceği roller üzerine istişareler edildi.