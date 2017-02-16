İnönü Üniversitesi İle İşkur Arasında İşbirliği Protokolü

İnönü Üniversitesi ile İŞKUR Malatya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İnönü Üniversitesi ile İŞKUR Malatya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İnönü Üniversitesinde irtibat noktaları oluşturularak, öğrencilere İŞKUR hizmetleri hakkında gerekli bilgi ve hizmetin sunulmasının amaçlandığı protokol kapsamında, İŞKUR yetkileri üniversite öğrencilerini özellikle iş gücü piyasası, çalışma hayatı, iş arama becerileri ve görüşme teknikleri gibi konularda bilgilendirecek. Protokolün imza törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İŞKUR Müdürü Vahap Toman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş katıldı. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İŞKUR Müdürlüğü ile istihdama yönelik öğrencileri bilgilendirmek, girişimcilik konusunda öğrencileri aydınlatmak ve geleceğe daha iyi hazırlamak amacıyla ortak bir protokol imzaladıklarını söyledi. İmzalanan protokolün amaçlarına değinen Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Birinci amacımız üniversitemiz öğrencilerini eğitim- öğretim sonrası iş hayatına en iyi şekilde hazırlamak, ikinci amacımız onları girişimci bir ruhla eğitmek, üçüncü amacımız ise öğrencilerimizi sanayiciler, iş adamları ve işyeri sahipleri ile buluşturmaktır. İstihdam açısından hem onları aydınlatmak hem de onların asıl gelecekte iş kuracakları ya da çalışacakları yerlerle buluşturmaktır" dedi.

İŞKUR Müdürlüğünün üniversitede bir ofis açtığını da dile getiren Rektör Prof. Dr. Kızılay, "O ofiste haftanın belirli günleri, ihtiyaç olması durumunda haftanın her günü planlanacak şekilde İŞKUR'un görevlendireceği uzmanlar bulunacaktır. İŞKUR'un uzmanları fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarımızda stantlar açarak öğrencilerimize rehberlik edecek ve onları yönlendireceklerdir. Yani öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda yerinde bilgilendirme yapılacaktır. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak, onları bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi yapmak için Malatya İŞKUR ile yaptığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya İŞKUR Müdürü Vahap Toman ise üniversite öğrencilerine özellikle iş gücü piyasası, çalışma hayatı, iş arama becerileri, görüşme teknikleri gibi konularda bireysel ve grup halinde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

İŞKUR'un programlarından faydalanmaları konusunda üniversite öğrencilerine öncelik tanıyacaklarını dile getiren Toman, "Üniversite öğrencilerimizi Malatya'da iş dünyasıyla buluşturmak ve bu konuda onlara rehberlik yapmak temel amaç ve görevlerimizden birisidir. Önceki yıl 118 öğrenci iş başı eğitiminden faydalandı ve söz konusu eğitimde öğrenciler hem ücret aldı hem de meslek öğrendi. Gençlerimizi geleceğe hazırlamada kurumumuz ile üniversitemizin birlikte çalışması hususunda Rektörümüzün göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.