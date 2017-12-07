İnönü Üniversitesi Senatosu’ndan Kudüs Kınaması

Olağanüstü toplanan İnönü Üniversitesi Senatosu, Amerika'nın almış olduğu Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararına tepki göstererek,...

Olağanüstü toplanan İnönü Üniversitesi Senatosu, Amerika'nın almış olduğu Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararına tepki göstererek, kararın dünya barışını kaosa sürükleyeceği belirtildi.

Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğu belirtilen açıklamada, alınan kararın bilerek Osmanlı'nın o topraklardaki hakimiyetine son verildiği tarihe denk getirildiği vurgulandı. Üniversite Senatosunun açıklamasında, "Kutsal ve kadim kent Kudüs'ün İsrail işgaliyle adım adım ilhak edilme çabaları, bu zihniyeti destekleyenlerce meşrulaştırılmaktadır. Ecdadımızın hakimiyeti altında asırlar boyu en huzurlu, en müreffeh dönemini yaşayan Kudüs, büyük bir haksızlık ve uluslararası hukuk ihlali ile zapturapt altına alınmaya çalışılmaktadır. ABD yönetiminin aldığı son kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiği, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağı yönündeki talihsiz söylemi, bölgenin kaderine yapılan bir saldırıdır, bölge ve dünya barışını büyük bir kaosa sürükleyecek haksız bir girişimidir. Kudüs Müslümanların ilk kıblesi, onuru ve şerefidir. Bu topraklarda Osmanlı hakimiyetinin son bulduğu 9 Aralık 1917 tarihinden beri süregelen işgalin 100. yılında kurgulanan bu senaryonun, aynı tarihlere denk getirilmesi planlı bir projenin son adımıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1967 ve 1973 yıllarında Doğu Kudüs'ün işgal altında bir bölge olduğunu kabul etmesi ve 1980'de, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz sayması kabul gören bir karardır. ABD ve İsrail'in üyesi olduğu BM'nin aldığı kararları hiçe sayan tutumu, tarihin affetmeyeceği büyük bir yanlışlıktır. İsrail, 1967'den beri devam eden haksız iskan politikasına bir an önce son vermelidir. İsrail ve destekçisi ABD'nin Harem-i Şerif'in kutsiyetine saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu ilan ediyor, iç politika hesaplaşmalarıyla dünya barışının tehlikeye atılmasını planlı bir eylem olarak nitelendiriyoruz. Bu zihniyetin ve destekçilerinin aldığı sözde başkent kararını kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.