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İnönü Üniversitesispor, Kahramanmaraş Sakarya Maçına Hazırlanıyor

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İnönü Üniversitesispor, Kahramanmaraş Sakarya Maçına Hazırlanıyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor'da deplasmanda alınan Elazığ Yolspor yenilgisinin üzüntüsü sürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor'da deplasmanda alınan Elazığ Yolspor yenilgisinin üzüntüsü sürüyor.

Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla istikrasız bir görüntü ortaya koyan Malatya ekibi,18. Hafta mücadelesinde hafta sonu sahasında karşılaşacağı Kahramanmaraş Sakaryaspor maçının hazırlıklarına İnönü Üniversitesi Stadında devam ediyor. Cezalı ve sakatı bulunmayan sarı siyahlıların geçen hafta aldıkları yenilgiyi unutturmak için bu hafta sahaya "mutlak 3 puan" parolasıyla çıkacağı bildirildi. İnönü Üniversitesispor Teknik Direktörü Murat Kurt, yaptığı açıklamada Elazığ Yolspor karşısında iyi bir oyun oynamalarına rağmen sahadan yenilgiyle ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Kazanamadığımız için üzgünüz"

Kurt, Elazığ Yolspor karşılaşmasında ellerinden gelen her şeyi ortaya koyduklarını kaydederek, "Her müsabakaya olduğu gibi, Elazığ Yol maçına da galibiyet parolasıyla çıktık. Elimizden geleni yaptık ancak şansız olduğumuz bir 90 dakika idi. Kazanamadığımız için üzgünüz. Biz her maça puan ya da puanlar almak için çıkıyoruz ve ligin sonunda en iyi yerde olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Kolay gibi görünen maçlar her zaman zordur"

Pazar günü sahalarında Kahramanmaraş Sakaryaspor ile karşılaşacaklarını kaydeden Murat Kurt, "Bu hafta zor bir maç bizi bekliyor. Kolay gibi görünen maçlar her zaman zordur. İnşallah bu maçtan galibiyet almayı istiyoruz. Rakibimizin son sırada yer alması, maçı bizim açımızdan daha zor duruma getiriyor. Böyle maçlara futbolcuları motive edebilmek zor iş. Ancak ben futbolcularıma her zaman güveniyorum. Her zaman Malatya ve İnönü Üniversitesi adını en iyi şekilde temsil edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

İnönü Üniversitesispor, Kahramanmaraş Sakarya Maçına Hazırlanıyor

İnönü Üniversitesispor, Kahramanmaraş Sakarya Maçına Hazırlanıyor

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