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İnönü Üniversitesispor Sahasında 62 Pertekspor’u 2-1’lik Skorla Geçti

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İnönü Üniversitesispor Sahasında 62 Pertekspor’u 2-1’lik Skorla Geçti
Bölgesel Amatör Lig'in 20.haftasında sahasında 62 Pertekspor takımını ağırlayan İnönü Üniversitesispor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig'in 20.haftasında sahasında 62 Pertekspor takımını ağırlayan İnönü Üniversitesispor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla beklentilerin üzerinde bir takım görüntüsü ortaya koyan İnönü Üniversitesispor sahasında karşılaştığı 62 Pertekspor'u Ramazan ve Engin'in attığı gollerle 2-1 yendi. Saat: 14.00'da Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan müsabakayı Eren Gökmen, Ali Rıza Öztürk, Sinan Günaydın hakem üçlüsü yönetti. Maça hızlı başlayan konuk takım henüz dakikalar 1'i gösterirken Kenan ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. İlk yarıda baskılarını artıran İnönü Üniversitesispor, aradığı pozisyonu 19. dakikada buldu ve bu pozisyonda Ramazan topu ağlarla buluşturdu, skora denge geldi. Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Malatya temsilcisi, 75. Dakikada Engin ile bir gol daha bularak 2-1 üstün duruma geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve İnönü Üniversitesispor rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

"Lig sonuna kadar aynı mücadeleyi göstereceğiz"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitespor antrenörü Murat Kurt, "Maçın başında yediğimiz gol şok etkisi oluştursa da bu şoku üzerimizden atmamız fazla uzun sürmedi. Maça ağırlığımızı koyduk ve kazanmasını bildik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Lig sonuna kadar aynı mücadeleyi göstereceğiz, nereye kadar giderse artık" diye konuştu.

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