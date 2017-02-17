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İnönü Üniversitesispor’da Hedef Galibiyet

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İnönü Üniversitesispor’da Hedef Galibiyet
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, Şanlıurfa 11 Nisan Spor deplasmanından üç puanla dönmek istiyor.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, Şanlıurfa 11 Nisan Spor deplasmanından üç puanla dönmek istiyor.

İnönü Üniversitesi Stadı'nda 11 Nisan Spor müsabakasının hazırlıklarını sürdüren turuncu beyazlı ekibin antrenörü Murat Kurt, yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla düşük bir bütçeyle BAL Liginde mücadele ettiklerini söyledi.

Kurt, 11 Nisan Spor maçının zor geçeceğini dile getirerek, "Şanlıurfa'dan galibiyetle dönmek istiyoruz. Şanlıurfa'da güzel bir oyun sergileyeceğiz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtarak üç puanla döneriz" diye konuştu.

Takımın yüzde 95'inin üniversite öğrencilerinden oluştuğunun altını çizen Kurt, "Şu ana kadar da iyi bir başarı sergilediğimize inanıyorum. BAL Ligine ilk defa çıktık. Tecrübesiz bir takım olmamıza rağmen ligin sürpriz yapan takımlarından biri olduk" ifadelerini kullandı.

Murat Kurt, İnönü Üniversitesi Spor takımına verdikleri destekten dolayı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

"Maça motive olmaya çalışıyoruz"

Futbolculardan Ebubekir Yardım ise Şanlıurfa'da 11 Nisan Spor ile önemli bir müsabakaya çıkacaklarını kaydederek, "Maça motive olmaya çalışıyoruz. Galibiyetle döneceğimize inanıyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum" diye konuştu.

İnönü Üniversitesispor’da Hedef Galibiyet

İnönü Üniversitesispor’da Hedef Galibiyet

İnönü Üniversitesispor’da Hedef Galibiyet

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