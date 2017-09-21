İnönü Üniversitespor’da Hedef Lige Galip Başlamak

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden İnönü Üniversitesispor'da bir süredir futbolcu ödemelerinden kaynaklı yaşanan sorunun çözülmesinin ardından...

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden İnönü Üniversitesispor'da bir süredir futbolcu ödemelerinden kaynaklı yaşanan sorunun çözülmesinin ardından gözler hafta sonu oynanacak Şehit Kamil Belediyespor maçına çevrildi.

Kulüp Başkanı Nurettin Uğur'un söz verdiği tarihte ödemeleri yapmasıyla parasal krizi aşan sarı-siyahlı kulüp, teknik sorumlu Murat Kurt yönetiminde Şehit Kamil Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşiltepe 3 Nolu sahada bir antrenman yapan sarı-siyahlılarda morallerin yüksek olduğu gözlenirken, futbolcuların zorlu Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmek için sözleştikleri öğrenildi.

Takımdaki son durumla ilgili konuşan Antrenör Murat Kurt, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Takım olarak idmanlara bir süre ara verdikleri için fiziksel açıdan geri kaldıklarını, ancak bunu telafi edebileceklerini kaydeden Kurt, "Bu hafta sonu ligimiz başlıyor. Umarım bütün takımlar için hayırlı ve de güzel bir sezon olur. Tabi bizim bir süreliğine bir sıkıntımız oldu. O sürede idman yapamadığımız için fiziksel anlamda bir gerileme oldu. Ancak biz bunu telafi edebileceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel bir birliktelik yakaladık. İnşallah bunu lige de yansıtmak istiyor. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Şehit Kamil Belediyespor maçı bizim açımızdan oldukça önemli. Ligin ilk maçları grupta vereceğiniz mesaj adına da büyük önem taşır. Bu anlamda oraya kazanmak için gideceğiz" diye konuştu.