  • BIST 104.001
  • Altın 145,853
  • Dolar 3,5082
  • Euro 4,1879
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

İnönü Üniversitespor’da Hedef Lige Galip Başlamak

» »
İnönü Üniversitespor’da Hedef Lige Galip Başlamak
Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden İnönü Üniversitesispor'da bir süredir futbolcu ödemelerinden kaynaklı yaşanan sorunun çözülmesinin ardından...

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden İnönü Üniversitesispor'da bir süredir futbolcu ödemelerinden kaynaklı yaşanan sorunun çözülmesinin ardından gözler hafta sonu oynanacak Şehit Kamil Belediyespor maçına çevrildi.

Kulüp Başkanı Nurettin Uğur'un söz verdiği tarihte ödemeleri yapmasıyla parasal krizi aşan sarı-siyahlı kulüp, teknik sorumlu Murat Kurt yönetiminde Şehit Kamil Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşiltepe 3 Nolu sahada bir antrenman yapan sarı-siyahlılarda morallerin yüksek olduğu gözlenirken, futbolcuların zorlu Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmek için sözleştikleri öğrenildi.

Takımdaki son durumla ilgili konuşan Antrenör Murat Kurt, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Takım olarak idmanlara bir süre ara verdikleri için fiziksel açıdan geri kaldıklarını, ancak bunu telafi edebileceklerini kaydeden Kurt, "Bu hafta sonu ligimiz başlıyor. Umarım bütün takımlar için hayırlı ve de güzel bir sezon olur. Tabi bizim bir süreliğine bir sıkıntımız oldu. O sürede idman yapamadığımız için fiziksel anlamda bir gerileme oldu. Ancak biz bunu telafi edebileceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel bir birliktelik yakaladık. İnşallah bunu lige de yansıtmak istiyor. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Şehit Kamil Belediyespor maçı bizim açımızdan oldukça önemli. Ligin ilk maçları grupta vereceğiniz mesaj adına da büyük önem taşır. Bu anlamda oraya kazanmak için gideceğiz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 24 Erzincanspor, Eskişehirspor’u 4-2 Mağlup Etti21 Eylül 2017 Perşembe 18:23
  • Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 2 - Sakaryaspor: 121 Eylül 2017 Perşembe 18:13
  • Ziraat Türkiye Kupası: D.g. Sivasspor: 3- Buğsaşspor: 021 Eylül 2017 Perşembe 18:03
  • Şehitkamil’de 298 Okula Sportif Malzeme Dağıtıldı21 Eylül 2017 Perşembe 18:03
  • Türkiye Kupası: Kızılcabölükspor: 2 - Ümraninespor: 121 Eylül 2017 Perşembe 18:03
  • İngiltere Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Beşiktaş’a Üye Oldu21 Eylül 2017 Perşembe 17:58
  • Güneş; "Şehit Ve Gazi Çocuklarının Spor Aktivitelerine Katılmasını İstiyoruz"21 Eylül 2017 Perşembe 17:58
  • Bilardo 3 Bant Mersin İl Kontenjanları Seçimleri Sona Erdi21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Beşiktaş, Sponsoru İle Nikah Tazeledi21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Fikret Orman: “Derbide Fair-play’a Oynardım”21 Eylül 2017 Perşembe 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti