İnönü’de Meyve Gübreleme Kursunu Tamamlayanlara Sertifikaları Verildi

İnönü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile verilen Meyve Gübreleme Kursunun sertifikaları...

İnönü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile verilen Meyve Gübreleme Kursunun sertifikaları sahiplerini buldu.

İnönü'de açılan ve 31 kursiyerin katıldığı 48 saat süreli Meyve Gübreleme Kursunda, Ziraat Teknikeri Rüstem Metin tarafından kursiyerlere bilgiler verildi. Verimli bir tarla hasat etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nadasın nasıl uygulanacağını, toprakta oluşan haşere ve bakterilerde ne gibi önlemler alınması gerektiği konularını kapsayan eğitimler sona erdi. Meyve Gübreleme Kursu'na katılan kursiyerlere İnönü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan sertifikalar, düzenlenen tören ile verildi. Kaymakam Hüseyin Uzan, kursiyerleri tebrik ederek sertifikalarını dağıttı.

Sertifika törenine, İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İl Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gürsoy Çelikkan, İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Sami Yasin Uysal, Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunluoğlu ve kursiyerler katıldı.