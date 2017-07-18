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İnönü’ye Spor Ve Sosyal Yaşam Merkezi Yapılıyor

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İnönü’ye Spor Ve Sosyal Yaşam Merkezi Yapılıyor
İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Hamamönü Sokak'ta belirlenen 254 metrekarelik alanda "İnönü Belediyesi Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi"...

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Hamamönü Sokak'ta belirlenen 254 metrekarelik alanda "İnönü Belediyesi Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi" inşaatına başlandı.

Tesisin alt katındaki jimlastik salonu için ayrılan bölümde koşu bantları, bisikletler, fitness aletleri, bağımsız olarak çocuk oyun odası, duşlar, soyunma odaları, wc ve kafeterya yer alacak. Asma katta ise; idari oda, masa tenisi, pilates veya güreş salonu olarak çok amaçlı kullanılabilecek bir bölüm yapılması planlanıyor. En geç ekim ayına kadar tamamlanması ve hizmete açılması beklenen yaşam merkezi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İnönü’ye Spor Ve Sosyal Yaşam Merkezi Yapılıyor

İnönü’ye Spor Ve Sosyal Yaşam Merkezi Yapılıyor

İnönü’ye Spor Ve Sosyal Yaşam Merkezi Yapılıyor

İnönü’ye Spor Ve Sosyal Yaşam Merkezi Yapılıyor

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