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İnşaat Demirlerini Çalan Şüpheliler Yakalandı

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İnşaat Demirlerini Çalan Şüpheliler Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inşaattan hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inşaattan hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis merkezi amirliği 2000 Evler Mahallesi, Sulusaray yolu üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak bir araç içerisinde yaptığı aramada 5* kilogram demir ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan şüpheliler S.S. ve S.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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