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İnşaat Fareleri Yakalandı

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İnşaat Fareleri Yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, inşaatlardan hırsızlık yapan şebeke yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, inşaatlardan hırsızlık yapan şebeke yakalandı.

Manastır ve Hisartepe mahallelerinde inşaatlardan malzeme çalınması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, hırsızlığa karışan aracın İstanbul'dan geldiği ve Gemlik'ten çalıntı bir plaka kullandığını tespit etti. Hisartepe Mahallesi'nde sıkıştırılan araç, Yalova yoluna girerek izini kaybettirdi. Orhangazi ve Yalova polislerinin de desteğiyle kaçan araç Kumla'da bir ara sokakta bulundu.

Bölgede inceleme yapan ekipler, söz konusu kapalı kasa araç ile İstanbul'dan Gemlik'e gelen ve buradan çaldıkları bir plakayı araçlarına takarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen biri kadın ve biri cezaevi firarisi 4 kişiyi yakaladı. Araçta bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, isimleri açıklanmayan zanlıların sorgusu devam ediyor.

İnşaat Fareleri Yakalandı

İnşaat Fareleri Yakalandı

İnşaat Fareleri Yakalandı

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