İnşaat İşçilerinin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle inşaat işçilerinin kaldığı tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, evin...

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle inşaat işçilerinin kaldığı tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, evin alev alev yandığı anlar cep telefonlarına yansıdı.

Olay saat 17.00 civarlarında Denizli'nin Bekilli ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekilli ilçesi Yeni Mahallesinde inşaat işçilerinin kaldığı tek katlı evde bir anda yangın çıktı. Alevler bir anda tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Bekilli Şubesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, yangın nedeniyle evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.