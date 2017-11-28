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İnşaat İşçisi 3 Metre Yüksekten Düştü

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İnşaat İşçisi 3 Metre Yüksekten Düştü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaatta çalışırken 3 metre yüksekten düşen işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaatta çalışırken 3 metre yüksekten düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ambardere mevkiinde bir inşaatta çalışan Eyüp Akçay (42) isimli inşaat işçisi, bu sabah saat 10.45 sıralarında dengesini kaybetmesi üzerine 3 metre yüksekten yere düştü. Akçay, iş arkadaşlarının durumu fark ederek haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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