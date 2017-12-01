İnşaat İşçisinin Üzerine İstinat Duvarı Yıkıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan inşaat işçisi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan inşaat işçisi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın bahçesinde bulunan bir istinat duvarı, önünde bulunan Murteza Yıldırım adlı inşaat işçisinin üzerine yıkıldı. Duvarın altında kalan Murteza Yıdırım ağır bir şekilde yaralanırken diğer işçiler tarafından olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Hemen olay erine gelen itfaiye ekipleri tarafında Murteza Yıldırım, üzerine yıkılan istinat duvarının altından çıkarıldı. Daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.