İnşaat İskelesinde Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Alınan bilgiye göre Nasuhdede Mahallesinde dış cephe giydirmesi yapılan inşaatta mahsur kalan sokak köpeğinin kurtarılması için mahalleli, itfaiye ekiplerine...

İnşaat iskelesinde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre Nasuhdede Mahallesinde dış cephe giydirmesi yapılan inşaatta mahsur kalan sokak köpeğinin kurtarılması için mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Belediye itfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrollü çalışmanın ardından kurtarılan sokak köpeği veterinerliğe teslim etti. Burada sağlık taramasından geçirilen köpek, hayvan barınağına götürüldü.