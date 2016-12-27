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İnşaat Malzemesi Hırsızlığına Adli Kontrol

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İnşaat Malzemesi Hırsızlığına Adli Kontrol
Samsun'da inşaatlardan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da inşaatlardan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi'ndeki bir inşaattan 49 metrekare fayans, Esenevler Mahallesi'ndeki inşaattan 86 paket fayans ve Küçükkolpınar Mahallesi'ndeki iki ayrı inşaatının birinden 210 paket fayans, diğerinden de 120 paket fayans çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili inşaat sahipleri polise şikayette bulundu.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayına karışan kamyoneti park halinde ele geçirdi. Üzeri branda ile kapatılan kamyonette yapılan aramada ise çalıntı fayanslar bulundu. İlçe polisi söz konusu kamyonetin E.A.'ya ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada aynı şahsın Recep Tokur Polis Merkezi bölgesinde de yine inşaattan 27 adet laminat parke çaldığı ortaya çıktı.

Polisin kendisini aradığını öğrenen E.A. kayıplara karışırken, evinde yapılan aramada çalıntı inşaat malzemeleri ile 3 adet tabanca şarjörü ve 46 adet mermi ele geçti. Olayla ilgili E.A.'nin eşi S.A.(25) savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı ve 4 gün önce savcıya ifade verip serbest bırakıldı. Atakum ilçe polisi, olayla ilgili firarda bulunan E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Denizevleri Polis Merkezi'ne teslim edilen E.A., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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