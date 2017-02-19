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İnşaatın 7. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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İnşaatın 7. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir inşaatta çalışan sıva ustası, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir inşaatta çalışan sıva ustası, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan İsmet Şener (54), öğlen namazının ardından işine devam etmek için iskeledeki çalıştığı bölüme geçti. Ses duyarak inşaatın yan tarafından iskelenin olduğu bölüme geçen arkadaşları, Şener'in düştüğünü gördü. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, işçinin cenazesi Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı tahkikat başlatılırken, Şener'in oğlu hiçbir güvenlik tedbirinin alınmamasına tepki gösterdi.

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