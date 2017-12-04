İnşaatlarda Kullanılan Yeni Teknoloji Tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nin işbirliğinde "Ard Germe Teknolojisi...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nin işbirliğinde "Ard Germe Teknolojisi ve Endüstriyel Kalıp Sistemleri" konulu seminer düzenlendi.

Çetin Emeç Toplantı Salonu'ndaki seminere, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Latif Karadağ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, İnşaat ve Mimarlık Bölümü öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Seminerde, Kınacı Mühendislik Genel Müdürü Zafer Kınacı ve PERİ Kalıp Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Tahtacı, günümüz yapılarında gelişen teknoloji ve mühendislik çözümleri ile geniş açıklıkları ekonomik ve estetik olarak geçilmesini sağlayan "Ard Germe Teknolojisi ve Endüstriyel Kalıp Sistemleri" konulu sunum yaptı.

Seminerin ardından İnşaat ve Mimarlık Bölümü öğrencilerine ve katılımcılara, büyükşehir belediyesi karşısında ard germe teknolojisiyle yapımı devam eden köprülü kavşakta teknik bir gezi düzenlendi, öğrenciler uygulamayı sahada görme fırsatı yakaladı.