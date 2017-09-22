İnşaatta Havalandırma Boşluğuna Düşen Usta Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaatın havalandırma boşluğundan düşen elektrik ustası yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaatın havalandırma boşluğundan düşen elektrik ustası yaralandı.

Olay, Avşar Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 5'inci katında çalışan elektrik ustası A.Ö. (34), dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan yaklaşık 3 metre yüksekten 4. kata düştü. Yaralana A.Ö. adrese sevk edilen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.