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İnşaattan Düşerek Yaralanan İşçiye Film Gibi Kurtarma

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İnşaattan Düşerek Yaralanan İşçiye Film Gibi Kurtarma
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğitim kampüsü inşaatının üçüncü katında 2 metrelik yüksekten yere düşerek yaralanan işçi, merdivenli itfaiye aracıyla...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğitim kampüsü inşaatının üçüncü katında 2 metrelik yüksekten yere düşerek yaralanan işçi, merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

İzmit'te okul inşaatında 3. katta yüksekten düşerek yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince film gibi bir operasyonla kurtarıldı. Olay, İzmit Kuruçeşme Mahallesi D-100 karayolu kenarındaki eski cezaevi alanında devam eden İzmit Eğitim Kampusu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı inşaatın 3. katında kalıp çalışması yapan İrfan K.(31) bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek sırt üstü yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını sert bir şekilde yere çarparak yaralanan İrfan K. arkadaşlarından yardım istedi. Yardım seslerini duyarak gelen diğer çalışanların hareketsiz bir şekilde yatan İrfan K.'yi zemine indiremeyince 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3. Katta bulunan işçiyi zemine indirebilmek için merdivenli araçla bulunan yere sepet uzattılar. Uzatılan sepete alınan işçi, özenle zeminde bekleyen ambulansın yanına indirildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı işçi ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan işinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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