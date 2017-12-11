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İnsan Hakları Günü Aliağa’da Kutlandı

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İnsan Hakları Günü Aliağa’da Kutlandı
İZMİR (İHA) – Aliağa'da düzenlenen İnsan Hakları Günü kutlamalarında öğrencilerin sunduğu İnsan Hakları ve Demokrasi Günü Oratoryosu, şiirler,...

İZMİR (İHA) – Aliağa'da düzenlenen İnsan Hakları Günü kutlamalarında öğrencilerin sunduğu İnsan Hakları ve Demokrasi Günü Oratoryosu, şiirler, şarkılar, canlandırmalar sunuldu.

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini yayınladığı 10 Aralık 1948 tarihinin yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlama programına İzmir İl Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Vargeloğlu, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Akbulut, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde, Aliağa Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programda konuşan Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Dünya İnsan Hakları Günü'nün dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de kutlandığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Vargeloğlu, milli eğitim camiası olarak kendisine ve çevresine hakları yönünden duyarlı, bunu içselleştiren, yaşam tarzıyla bu konuda örnek davranışlar sergileyen nesiller yetiştirmek bilinciyle çalıştıklarını dile getirirken, konuşmaların ardından öğrencilerin sunduğu İnsan Hakları ve Demokrasi Günü Oratoryosu, şiirler, şarkılar, canlandırmalar ile program sona erdi. Program sonunda protokol üyeleri öğrencilerin hazırladıkları Suriye ve 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf sergisini gezdiler.

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