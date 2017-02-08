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İnsan Kaçakçılarına Operasyon Kamerada

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İnsan Kaçakçılarına Operasyon Kamerada
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 4 milyon 600 bin lira ele geçirilirken,...

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 4 milyon 600 bin lira ele geçirilirken, baskın anı ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan bir şebekeyi belirleyerek takibe aldı. Polis ekipleri yapılan takipler sonucu şebekenin İran, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu kişileri yurt dışına kaçırdığını tespit etti. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Fatih'te belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Lübnan, Suriye ve İran uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise göçmen kaçakçılığından kazanıldığı iddia edilen toplam 4 milyon 600 bin liralık döviz ele geçirildi.

Baskın anı kameraya da yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin belirlenen adrese girdikleri görülüyor. Adreste bulunan şüphelilere arama kararını gösteren polis ekipleri, hem şüphelilere yönelik üst araması hem de adreste arama yapıyor. Yapılan aramalarda adresin çeşitli yerlerine zulalanan paralar ele geçiriliyor. Su sebilinde ve çöp kutusunda bulunan paralar ise dikkat çekiyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek sorguya alındı.

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