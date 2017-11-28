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İnsan kaynağı en stratejik hamledir

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İnsan kaynağı en stratejik hamledir
Samsun TSO tarafından düzenlenen, “İnsan Kaynakları Eğitimi”nde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, rekabet şartlarının giderek ağırlaştığı süreçte insan kaynağının, rekabet edebilirlikte en önemli stratejik hamle olduğunu söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi kapsamında, KOBİ’lere yönelik, “İnsan Kaynakları Eğitimi” düzenlendi. Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kurumlarda insan kaynaklarının önemine işaret etti. 

Samsunlu KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirmeleri adına eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Murzioğlu, “Malumunuz olduğu üzere sınırların neredeyse ortadan kalktığı bir dünya düzeni içindeyiz. Bu nedenle dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan en küçük bir gelişme tüm dünyayı etkileyebiliyor. Tüm dünyada üretim teknolojileri, pazarlama metotları ve hatta ihtiyaç eğilimleri bile oldukça hızlı bir değişim gösteriyor. Bu denli hızlı değişim neticesinde her ne kadar emek yoğun üretim yerini teknoloji yoğun üretim sistemlerine bıraksa da hala en önemli üretim girdisi insan kaynağı. Rekabet şartlarının giderek ağırlaştığı bu süreçte en önemli girdi olan insan kaynağının optimum şekilde yönetimi, belki de rekabet edebilirlikte en stratejik hamle durumunda. Bu ifade ettiğim hususlar çerçevesinde insan kaynaklarının etkin bir şekilde yönetimi işletmelerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ediyor "dedi.  Gökhan İÇKİLLİ 

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