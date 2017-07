İnsanların Hayatlarını Kurtarmak İçin Kendi Hayatlarını Hiçe Sayıyorlar

Bursa'nın sahillerinde görev yapan 60 cankurtaran insanların hayatlarını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atıyor.

Bursa'nın sahillerinde görev yapan 60 cankurtaran insanların hayatlarını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atıyor. Bursa'da hafta sonu çok sayıda kişi boğulmaktan son anda kurtulurken, dün yapılan tatbikatı ise izleyenler gerçek zannetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar Bursa'nın deniz ve göl kıyısında yüzen insanların hayatlarını kendi canlarını hiçe sayarak kurtarıyor. Bursa'nın 115 kilometrelik sahilinin 14 noktasında görev yapan 60 cankurtaran 1 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında insanların hayatlarını kurtarmak için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Tatilcilerin ölmemesi için gözlerini kırpmadan görev yapan cankurtaranlar bu zamana kadar 55 kişinin hayatını kurtardı.

Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Sahili'nde yaptıkları can kurtarma tatbikatıyla sahildeki vatandaşları bile inandıran can kurtaranlar herkesin takdirini kazandı. Bazı vatandaşlar tatbikatı gerçek zannedip sonunda hatıra fotoğrafı çektiren ekibe "ne duruyorsunuz adamı götürsenize, adam ölecek" diye çıkıştı.

Cankurtaranların hafta sonunda Küçük Kumla Sahili'nde boğulan bir vatandaşı kurtarması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa Sahilleri'ndeki hizmetle ilgili bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Sahil kenti Bursa'da vatandaşlarımızın yaz sezonunu en güzel şekilde geçirmesi için tüm tedbirleri aldık. Özellikle vatandaşlarımızın huzur içinde denize ve göle girmeleri, bu noktada alınan tedbirlerle birlikte herhangi bir boğulma tehlikesi olmaması için Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Daire Başkanlığımız bünyesinde cankurtaran ekiplerini kurduk. Burada deniz ve göl sahilleri olmak üzere 14 ayrı noktada 60 personelle yaz boyunca hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Buradaki ekip ve ekipmanlarımız tam kadro olarak iş başında. Can kurtaran kuleleri can kurtaran tekneleri, can kurtaran ipleri ve can kurtaran botları ve can kurtaran simitleri ve ipleriyle birlikte tam olarak setler kullanılmakta ve güvenlik önlemlerini almak için 16 bin metre güvenlik mantarı kullanılmaktadır. Deniz ve göl sahillerinde uyarı levhaları mevcut. Vatandaşlarımızın bu uyarı levhalarının oldukları yerlerde daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle bir ay içinde 55 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerimiz can kurtaran ekiplerimiz değişik noktalarda 55 canı kurtarmış oldu. Şimdiden sonra da tüm vatandaşlarımızın belirtilen 14 yerde denize girmeleri ve cankurtaranların uyarılarına uymalarını önemsiyoruz. Çünkü orada serinleyelim derken felaketlerin yaşanmasını istemiyoruz. Bizler inşallah bugüne kadar önemli bir sıkıntı yaşamadık. Bugünden sonra da inşallah yaşamımızı temenni ediyoruz. Herkese güzel bir yaz mevsimi diliyoruz. Karacabey'den başlayıp Mudanya sahillerimize kadar olan 115 kilometre deniz sahilimiz düzenlendi. Burada vatandaşlarımızın huzur içinde denize girecekleri alanlar yapıldı" dedi.