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Integral Forex Türkiye Kupası

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Integral Forex Türkiye Kupası
İntegral Forex Türkiye Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Odeabank'ı 71-68 mağlup eden Banvit, ilk finalist oldu.

İntegral Forex Türkiye Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Odeabank'ı 71-68 mağlup eden Banvit, ilk finalist oldu.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Yener Yılmaz xx, Alper Altuğ Köselerli xx

Banvit: Muric xx 5, Kulig xx 10, Tolga x 1, Orelik xx 17, Merthan x 2, Vidmar xx 5, Chappell xx 7, Furkan xx 4, Theodore xxxx 20

Başantrenör: Sasa Fılpovskı

Galatasaray Odeabank: Emir x, Micov xx 13, Tyus xx 12, Schilb x, Pleiss xx 6, Daye x 2, Sinan xx 11, Diebler xx 12, Göksenin xx 12

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 17-14 (Banvit lehine)

Devre: 33-28 (Banvit lehine)

3. Periyot: 47-51 (Galatasaray lehine)

Integral Forex Türkiye Kupası

Integral Forex Türkiye Kupası

Integral Forex Türkiye Kupası

Integral Forex Türkiye Kupası

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